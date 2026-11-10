У ЦВК пропонують змінити ідентифікацію виборців

"Виклик перший - це ідентифікація виборців. Ми хотіли би перейти від ідентифікації виборців по дату і місці народження до ідентифікації по податковому номеру", - зазначив він.

За словами Дубовика, це важливий етап, який поєднає реєстр виборців з усіма іншими держреєстрами - в першу чергу з податковим реєстром, реєстром ВПО.

Це також дозволить створити єдину інформаційну модель, мережу ідентифікації громадянина або по податковому номеру, або по номеру документу, що ідентифікує особу.

Виборці за кордоном і зміна виборчої адреси

Заступник голови ЦВК розповів, що для України в цьому контексті є важлива активна реєстрація виборців за кордоном і введення постійної можливості змінювати виборчий адрес.

"Тому що повинно існувати і одне обмеження - напередодні виборів, коли зрозуміло те, як ми повинні друкувати виборчі бюлетені, їх доставляти. В інший час громадянин повинен мати вільну можливість змінювати виборчий адрес", - заявив він.

Дубовик підкреслив, що Україна має "подолати цей конфлікт з консерватизмом" і спонукати законодавця до реформи.

"Бо як людина може змінювати свою офіційну реєстрацію будь-де і будь-коли, так само всередині країни і за кордоном, так само вона повинна мати можливість змінювати свою виборчу адресу", - резюмував він.