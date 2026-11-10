В ЦИК предлагают изменить идентификацию избирателей

Украине необходимо перейти от идентификации избирателей по дате и месту рождения к налоговому номеру.
Об этом заявил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик на форуме Гражданской сети ОПОРА "Легитимность послевоенных выборов начинается с реестра избирателей", сообщает РБК-Украина, которое является информационным партнером мероприятия.
"Вызов первый - это идентификация избирателей. Мы хотели бы перейти от идентификации избирателей по дате и месту рождения к идентификации по налоговому номеру", - отметил он.
По словам Дубовика, это важный этап, который объединит реестр избирателей со всеми другими госреестрами - в первую очередь с налоговым реестром, реестром ВПЛ.
Это также позволит создать единую информационную модель, сеть идентификации гражданина либо по налоговому номеру, либо по номеру документа, который идентифицирует личность.
Замглавы ЦИК рассказал, что для Украины в этом контексте важна активная регистрация избирателей за рубежом и введение постоянной возможности изменять избирательный адрес.
"Потому что должно существовать и одно ограничение - накануне выборов, когда понятно, как мы должны печатать избирательные бюллетени, их доставлять. В другое время гражданин должен иметь свободную возможность изменять избирательный адрес", - заявил он.
Дубовик подчеркнул, что Украина должна "преодолеть этот конфликт с консерватизмом" и побуждать законодателя к реформе.
"Ибо как человек может менять свою официальную регистрацию в любом месте и в любое время, так же внутри страны и за рубежом, так же он должен иметь возможность изменять свой избирательный адрес", - резюмировал он.
Напомним, президент Владимир Зеленский предположил, что выборы в Украине могут пройти зимой. В то же время, необходимым условием для этого он назвал достижение США договоренностей с Россией о прекращении огня.
Также Зеленский не исключил возможности проведения выборов в онлайн-формате. В таком случае, Верховной Раде придется наработать соответствующий законодательный механизм.