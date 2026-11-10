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В ЦИК предлагают изменить идентификацию избирателей

12:51 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: в ЦИК предлагают изменить идентификацию избирателей (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украине необходимо перейти от идентификации избирателей по дате и месту рождения к налоговому номеру.

Об этом заявил заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик на форуме Гражданской сети ОПОРА "Легитимность послевоенных выборов начинается с реестра избирателей", сообщает РБК-Украина, которое является информационным партнером мероприятия.

"Вызов первый - это идентификация избирателей. Мы хотели бы перейти от идентификации избирателей по дате и месту рождения к идентификации по налоговому номеру", - отметил он.

По словам Дубовика, это важный этап, который объединит реестр избирателей со всеми другими госреестрами - в первую очередь с налоговым реестром, реестром ВПЛ.

Это также позволит создать единую информационную модель, сеть идентификации гражданина либо по налоговому номеру, либо по номеру документа, который идентифицирует личность.

Избиратели за границей и изменение избирательного адреса

Замглавы ЦИК рассказал, что для Украины в этом контексте важна активная регистрация избирателей за рубежом и введение постоянной возможности изменять избирательный адрес.

"Потому что должно существовать и одно ограничение - накануне выборов, когда понятно, как мы должны печатать избирательные бюллетени, их доставлять. В другое время гражданин должен иметь свободную возможность изменять избирательный адрес", - заявил он.

Дубовик подчеркнул, что Украина должна "преодолеть этот конфликт с консерватизмом" и побуждать законодателя к реформе.

"Ибо как человек может менять свою официальную регистрацию в любом месте и в любое время, так же внутри страны и за рубежом, так же он должен иметь возможность изменять свой избирательный адрес", - резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский предположил, что выборы в Украине могут пройти зимой. В то же время, необходимым условием для этого он назвал достижение США договоренностей с Россией о прекращении огня.

Также Зеленский не исключил возможности проведения выборов в онлайн-формате. В таком случае, Верховной Раде придется наработать соответствующий законодательный механизм.

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