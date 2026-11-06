Україна могла б провести вибори взимку, але є умова, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б провести вибори взимку. Однак для цього потрібно, щоб США добилися від Росії припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ZDF .

Під час розмови журналіст запитав у президента, що, виходячи зі всієї складності ситуації з голосування (частина людей за кордоном, частина на фронті), чи означає це, що вибори в Україні будуть лише після війни.

Зеленський заявив, що українська сторона бачить це саме так, але при цьому Київ висував Вашингтону пропозиції, на умовах яких вибори можна було б провести вже взимку.

"Так, саме так ми це бачимо. Але ми висували пропозиції. Я говорив американцям, що ви можете укласти з росіянами угоду про припинення вогню на зимовий період, і тоді люди отримали б електрику та воду. І в цей же час ми також зможемо провести вибори", - сказав Зеленський.