В ЦИКе объяснили, как могут привлечь "Дию" к послевоенным выборам

После войны "Дию" могут использовать для доступа к отдельным избирательным услугам, однако голосовать по смартфону украинцы не будут.

Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик на форуме Гражданской сети ОПОРА "Легитимность послевоенных выборов начинается с реестра избирателей", сообщает РБК-Украина , которое является информационным партнером мероприятия.

По словам Дубовика, отдельные сервисы Государственного реестра избирателей могут интегрироваться с порталом "Дия". Это позволило бы гражданам пользоваться ими через привычную цифровую платформу, не обращаясь непосредственно в реестр.

В ЦИКе объясняют, что такой механизм может работать по аналогии с услугами Пенсионного фонда, которые доступны через "Дию". В этом случае портал выступает посредником между гражданином и государственным учреждением, а не заменяет его информационную систему.

Дубовик особо подчеркнул, что о проведении выборов в смартфоне речь не идет. Возможная интеграция предполагает только упрощение доступа к некоторым услугам реестра.

Будут ли передавать реестр Минцифры

В ЦИК не планируется передавать Государственный реестр избирателей Министерству цифровой трансформации. Комиссия настаивает на необходимости наладить взаимодействие между информационными системами.

Дубовик рассказал, что ответные идеи обсуждали еще до начала полномасштабной войны. Однако тогда возникали разногласия по формату сотрудничества: в Минцифры поднимались вопросы передачи реестра, тогда как в ЦИК считали такой вариант неприемлемым и предлагали именно интеграцию сервисов.

По словам заместителя председателя комиссии, этот вопрос остается актуальным. Такое взаимодействие может упростить для граждан пользование услугами Государственного реестра избирателей и сделать их более доступными через единую цифровую платформу.