Вибори до парламенту Молдови: ЦВК зареєструвала блок проросійського Додона

Зазначимо, що 22 липня лідери Партії соціалістів, Партії комуністів, партії "Серце Молдови" і партії "Майбутнє Молдови" заявили про плани об'єднатися у виборчий блок для участі в майбутніх парламентських виборах.

Уже 29 липня лідери трьох проросійських партій Ігор Додон, Ірина Влах і Василь Тарлєв подали до Центрвиборчкому документи для реєстрації виборчого блоку на виборах до парламенту.



Тоді голова Партії соціалістів Ігор Додон повідомив журналістам, що до блоку входять поки що тільки три політформування, однак він розраховує ще на приєднання Партії комуністів. Того ж дня Центральний комітет цієї партії вирішив приєднається до альянсу.

У п'ятницю, 1 серпня, Додон повідомив, що 4 числа три партії обговорять можливе приєднання Партії комуністів, оскільки отримали лист від ПКРМ.



Що ж стосується сьогоднішнього дня, то цієї неділі Центральна виборча комісія зареєструвала "Патріотичний виборчий блок", як політичне об'єднання. Однак для участі в парламентських виборах представники блоку мають подати до ЦВК повний список кандидатів.

Зазначимо, що вибори до парламенту Молдови мають відбутися вже наступного місяця, 28 вересня.