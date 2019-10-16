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Цуцкиридзе: результат по делу об убийстве Шеремета будет однозначно

Новости » Общество    16.10.2019 - 14:50
Цуцкиридзе: результат по делу об убийстве Шеремета будет однозначно
Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

На сегодня полиция не может четко назвать причину убийства журналиста

Национальная полиция Украины обещает добиться результата в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом в интервью "Цензор. НЕТ" заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, убийство Шеремета является таким преступлением, по которому можно писать учебные пособия и монографии.

"Очень большая работа проведена на подготовку. Не одну личность задействовали еще и с большим опытом в подобных преступлениях", - отметил Цуцкиридзе.

В то же время он подчеркнул, что пока не может четко назвать причину убийства Шеремета, чтобы не навредить расследованию.

"Результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет однозначно. По крайней мере, мы делаем для этого все возможное", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне выразил готовность сменить руководство МВД Украины, если не будет результатов расследования убийства Шеремета.

Убийство Шеремета произошло 20 июля 2016 года. Тогда в центре Киева взорвали автомобиль, в котором он ехал на радиоэфир. В июле бывший глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству. Преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

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Новости Украины журналистыпреступленияПавел Шеремет
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