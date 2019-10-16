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Цуцкірідзе: результат у справі про вбивство Шеремета буде однозначно

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 14:50
Цуцкірідзе: результат у справі про вбивство Шеремета буде однозначно
Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

На сьогодні поліція не може чітко назвати причину вбивства журналіста

Національна поліція України обіцяє домогтися результату в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це в інтерв'ю "Цензор. НЕТ" , заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, вбивство Шеремета є таким злочином, за яким можна писати навчальні посібники та монографії.

"Дуже велика робота проведена на підготовку. Не одну особу задіяли ще й з великим досвідом у подібних злочинах", - зазначив Цуцкірідзе.

У той же час він підкреслив, що поки не може чітко назвати причину вбивства Шеремета, щоб не зашкодити розслідуванню.

"Результат у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета буде однозначно. Принаймні, ми робимо для цього все можливе", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський на прес-марафоні висловив готовність змінити керівництво МВС України, якщо не буде результатів розслідування вбивства Шеремета.

Вбивство Шеремета сталося 20 липня 2016 року. Тоді в центрі Києва підірвали автомобіль, в якому він їхав на радіоефір. У липні колишній голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що передчасно називати причетних до вбивства. Злочин після трьох років розслідування залишається нерозкритим.

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Новини України журналистыпреступленияПавло Шеремет
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