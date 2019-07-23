Князев: преждевременно называть причастных к убийству Шеремета

Фото: Сергей Князев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Следствие располагает данными о маршруте предполагаемых исполнителей убийства

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что преждевременно называть причастных к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, преступление после трех лет расследования остается нераскрытым.

"Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет результаты и фамилии причастных к этому преступлению. Но называть их пока преждевременно", - сказал он.

Он также добавил, что следствие располагает данными о маршруте предполагаемых исполнителей убийства Шеремета перед самим преступлением.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский пригласил руководителей силовых ведомств на заседание относительно результатов расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Отметим, что в ОБСЕ и посольстве США призвали украинских правоохранителей завершить расследование убийства журналиста. По словам представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, нераскрытие дела об убийстве Шеремета влияет на свободу слова и безопасность журналистов в Украине, а также порождает новые подобные преступления.

Как писало РБК-Украина, в декабре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета значительно сузился. Однако Луценко добавил, что "даже Федеральное бюро расследований не смогло оказать помощь" для установления исполнителей.

Как известно, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по дороге на радиоэфир.