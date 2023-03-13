Цуренко знялася з турніру в істериці: WTA цинічно відбілила участь росіянок і білорусок

Досвідчена українка не вийшла на поєдинок проти другої ракетки світу в 1/16 фіналу змагань. 33-річна тенісистка пояснила відмову результатами спілкування з президентом Жіночої тенісної асоціації (WTA) Стівом Саймоном.

"Причиною відмови стала панічна атака. Офіційно буде написано "особисті причини", але фактично це проблеми з диханням, і, можна сказати, істерика. Кілька днів тому в мене була розмова з нашим CEO, і я була абсолютно шокована тим, що почула", – розповіла Цуренко.

За її словами, Саймон заявив, що хоч сам війну РФ проти України не підтримує, але протилежна думка тенісистів із Росії та Білорусі "не повинна її засмучувати". Функціонер також висловив упевненість в участі росіян і білорусів у тенісних змаганнях прийдешньої Олімпіади. Мовляв, саме так правила чесної гри та олімпійські принципи на будуть порушені.

"Я була абсолютно шокована цією розмовою і вже в минулій грі було неймовірно складно грати, складно зібратися і сьогодні, коли прийшов час йти на корт. У мене почалася панічна атака, я просто не змогла туди вийти. Дуже сподіваюся, що зможу всю цю інформацію перетравити та буду більш готова до наступного турніру", – додала Цуренко.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України головні тенісні організації заборонили білорусам і росіянам виступати в командних змаганнях. Натомість в індивідуальних і парних турнірах вони виступають без обмежень. Єдина умова – нейтральний прапор.