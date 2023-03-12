Українка Калініна програла сьомій ракетці світу в третьому колі Індіан-Веллса

Прикрою поразкою від гречанки Марії Саккарі завершився матч 1/16 фіналу тенісного турніру в Каліфорнії для першої ракетки України Ангеліни Калініної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Indian Wells 2023, 3-й раунд, жінки

Саккарі – Калініна – 2:1 (3:6, 6:2, 6:4)

Українська тенісистка надпотужно провела дебют. Із брейком вона впевнено повела (3:0) та зосередилася на власних подачах. Цей підхід дав плоди. Калініна виграла ще 3 гейми та подачею "під нуль" закрила стартовий сет за 51 хвилину.

Другу партію суперниці розпочали на рівних. Саккарі з українкою виграли по гейму на власній подачі та обмінялися брейками (2:2). Та далі представниця Греції видала справжній ривок, вигравши 4 гейми поспіль. Зрештою, 7-ма в рейтингу WTA тенісистка здолала опір Калініної ще швидше – за 40 хвилин.

Вирішальний сет вийшов найконкурентнішим. Взявши по разу подачі опонентки, гречанка та українка йшли на рівних аж до десятого гейму. Там була черга Калініної брати очко, але Саккарі закрутила темп, тож уродженці Нової Каховки. Вона відіграла два матч-пойнти, але з третім випадом суперниці не впоралася і програла.

У наступному колі Саккарі зустрінеться з переможницею пари Плішкова – Кудерметова. Натомість честь України в Індіан-Веллсі продовжить захищати Даяна Ястремська. У ніч проти понеділка вона протистоятиме білорусці Сабаленко.