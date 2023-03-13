Цуренко снялась с турнира в истерике: WTA цинично отбелила участие россиянок и белорусок

Опытная украинка не вышла на поединок против второй ракетки мира в 1/16 финала соревнований. 33-летняя теннисистка объяснила отказ результатами общения с президентом Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будут написаны "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием, и, можно сказать, истерика. Несколько дней назад у меня был разговор с нашим CEO, и я была совершенно шокирована тем, что услышала", – рассказала Цуренко.

По ее словам, Саймон заявил, что хотя сам войну РФ против Украины не поддерживает, но противоположное мнение теннисистов из России и Беларуси "не должно ее огорчать". Функционер также выразил уверенность в участии россиян и белорусов в теннисных соревнованиях грядущей Олимпиады. Мол, именно так правила честной игры и олимпийские принципы не будут нарушены.

"Я была абсолютно шокирована этим разговором и уже в прошлой игре было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт. У меня началась паническая атака, я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду готова к следующему турниру", – добавила Цуренко.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину главные теннисные организации запретили белорусам и россиянам выступать в командных соревнованиях. В свою очередь в индивидуальных и парных турнирах они выступают без ограничений. Единственное условие – нейтральный флаг.