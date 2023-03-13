RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цуренко снялась с турнира в истерике: WTA цинично отбелила участие россиянок и белорусок

Фото: Леся Цуренко отказалась играть против белоруски Соболенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Скандалом завершилось выступление украинской теннисистки Леси Цуренко на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе. Она отказалась выйти в корт против белоруски Арины Соболенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Большой теннис Украины".

Опытная украинка не вышла на поединок против второй ракетки мира в 1/16 финала соревнований. 33-летняя теннисистка объяснила отказ результатами общения с президентом Женской теннисной ассоциации (WTA) Стивом Саймоном.

"Причиной отказа стала паническая атака. Официально будут написаны "личные причины", но фактически это проблемы с дыханием, и, можно сказать, истерика. Несколько дней назад у меня был разговор с нашим CEO, и я была совершенно шокирована тем, что услышала", – рассказала Цуренко.

По ее словам, Саймон заявил, что хотя сам войну РФ против Украины не поддерживает, но противоположное мнение теннисистов из России и Беларуси "не должно ее огорчать". Функционер также выразил уверенность в участии россиян и белорусов в теннисных соревнованиях грядущей Олимпиады. Мол, именно так правила честной игры и олимпийские принципы не будут нарушены.

"Я была абсолютно шокирована этим разговором и уже в прошлой игре было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время идти на корт. У меня началась паническая атака, я просто не смогла туда выйти. Очень надеюсь, что смогу всю эту информацию переварить и буду готова к следующему турниру", – добавила Цуренко.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину главные теннисные организации запретили белорусам и россиянам выступать в командных соревнованиях. В свою очередь в индивидуальных и парных турнирах они выступают без ограничений. Единственное условие – нейтральный флаг.

К слову, накануне Калинина проиграла Саккари в трех сетах в 3-м раунде Индиан-Уэллса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис