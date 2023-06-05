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Цуренко не змогла завершити матч проти Свьонтек на "Ролан Гарросі-2023"

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Париж, Понеділок 05 червня 2023 21:37
Цуренко не змогла завершити матч проти Свьонтек на "Ролан Гарросі-2023" Фото: Леся Цуренко не зуміла зупинити Ігу Свьонтек (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразкою української тенісистки Лесі Цуренко на відмові завершилася зустріч у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції з полькою Ігою Свьонтек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/8 фіналу, жінки

Свьонтек – Цуренко – 0:0 (5:1, відмова)

Матч проти першої ракетки світу тривав усього 29 хвилин. Українка не впоралася з тиском і провалила дебютний відрізок. Польська тенісистка натомість виграла чотири гейми поспіль, зокрема, і два брейки.

Здавалося, що в п'ятому геймі Цуренко отямилася. Вона провела кілька непоганих розіграшів і зуміла розмочити рахунок на подачі суперниці. Утім, у наступному ж геймі Свьонтек "під нуль" оформила третій за сет брейк.

Логічного продовження поєдинок не отримав. Цуренко, яка ще після виграного гейму взяла медичний тайм-аут через погане самопочуття, повідомила судді, що не зможе продовжити матч. Як наслідок, зіркова полька вийшла в чвертьфінал фактично без бою.

Виступ Цуренко на French Open цьогоріч став повторенням найкращого результату в кар'єрі на ґрунтовому мейджорі. П'ять років тому вітчизняна тенісистка теж дійшла до 1/8 фіналу. Абсолютний рекорд турнірів "Великого шолома" для неї – чвертьфінал US Open у 2018-му.

До слова, напередодні українка Завацька виграла турнір ITF в італійській Брешії.

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