Цуренко не смогла завершить матч против Свентек на "Ролан Гарросе-2023"
Поражением украинской теннисистки Леси Цуренко на отказе завершилась встреча в четвертом круге Открытого чемпионата Франции с полькой Игой Свентек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Roland Garros, 1/8 финала, женщины
Свентек – Цуренко – 0:0 (5:1, отказ)
Матч против первой ракетки мира длился всего 29 минут. Украинка не справилась с давлением и провалила дебютный отрезок. В свою очередь польская теннисистка выиграла четыре гейма подряд, в частности, и два брейка.
Казалось, что в пятом гейме Цуренко пришла в себя. Она провела несколько неплохих розыгрышей и сумела размочить счет на подаче соперницы. Впрочем, в следующем же гейме Свентек "под ноль" оформила третий в течение сета брейк.
Логического продолжения поединок не получил. Цуренко, еще после выигранного гейма взявшая медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия, сообщила судье, что не сможет продолжить матч. Как следствие, звездная полячка вышла в четвертьфинал практически без боя.
Выступление Цуренко на French Open этого года стало повторением наилучшего результата в карьере на грунтовом мэйджоре. Пять лет назад отечественная теннисистка тоже дошла до 1/8 финала. Абсолютный рекорд турниров "Большого шлема" для нее – четвертьфинал US Open в 2018-м.
К слову, накануне украинка Завацкая выиграла турнир ITF в итальянской Брешии.
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