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Цуренко здолала друге коло Australian Open: наступною суперницею буде скандальна білоруска

Фото: Леся Цуренко здолала дві стадії мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко переграла іспанку Ребеку Масарову в другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 2-й раунд, жінки

Цуренко – Масарова – 2:0 (6:3, 6:4)

 

Досвідчена українка впоралася з опоненткою у двох сетах. Спершу суперниці набирали очки виключно на власних подачах. Утім, у середині партії взялися обмінюватися брейками. Першість відійшла Цуренко (2:1), тож вона повела 5:3.

Відкладати з'ясування долі сету в довгу шухляду вітчизняна тенісистка не стала. У дев'ятому геймі 34-річна Цуренко всерйоз націлилася на третій брейк. Зрештою, з другої спроби вона зуміла реалізувати очко на подачі Масарової та взяла сет-пойнт.

Зі старту другої партії українка та іспанка взялися обмінюватися брейками. Цього разу на корті склалася ситуативна нічия (2:2), тож далі Цуренко та Масарова зосередилися на власних подачах. Здавалося, що сет рухається до тай-брейку. Та в десятому геймі ветеранка несподівано легко взяла подачу Масарової та завершила матч.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з другою сіяною Аріною Сабаленко. Прихильниця білоруського диктатора Лукашенка вибила юну чешку Бренду Фрухвіртову (6:3, 6:2). Прийдешній поєдинок стане четвертим у протистоянні українки та білоруски. Результати на користь Сабаленко – 2:1.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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