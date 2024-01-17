Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла испанку Ребеку Масарову во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Australian Open, 2-й раунд, женщины
Цуренко – Масарова – 2:0 (6:3, 6:4)
Опытная украинка справилась с оппоненткой в двух сетах. Сначала соперницы набирали очки исключительно на собственных подачах. Впрочем, в середине партии принялись обмениваться брейками. Первенство отошло Цуренко (2:1), поэтому она повела 5:3.
Откладывать выяснение судьбы сета в длинный ящик отечественная теннисистка не стала. В девятом гейме 34-летняя Цуренко всерьез нацелилась на третий брейк. В конце концов со второй попытки она сумела реализовать очко на подаче Масаровой и взяла сет-пойнт.
Со старта второй партии украинка и испанка принялись обмениваться брейками. В этот раз на корте сложилась ситуативная ничья (2:2), поэтому дальше Цуренко и Масарова сосредоточились на собственных подачах. Казалось, что сет двигается к тай-брейку. Но в десятом гейме ветеранка неожиданно легко взяла подачу Масаровой и завершила матч.
В следующем круге Цуренко встретится со второй сеянной Ариной Соболенко. Сторонница белорусского диктатора Лукашенко выбила юную чешку Бренду Фрухвиртову (6:3, 6:2). Грядущий поединок станет четвертым в противостоянии украинки и белоруски. Результаты в пользу Соболенко – 2:1.
К слову, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.
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