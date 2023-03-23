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Цуренко зачохлила ракетку на старті турніру в Маямі

Фото: Леся Цуренко не здолала канадський бар'єр (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразкою у двох сетах від канадки Лейли Фернандес завершився для української тенісистки Лесі Цуренко виступ у престижних змаганнях за океаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Miami Open 2023, 1-й раунд, жінки

Цуренко – Фернандес – 0:2 (4:6, 3:6)

Старт двобою у Флориді став дебютом мрії для досвідченої українки. Цуренко розпочала впевнено та з двома брейками швидко перспективно повела (4:0). Утім, суперниця не лише зуміла прийти до тями. Фернандес виграла 6 (!) геймів поспіль, зокреми і три на подачі 33-річної опонентки, та закрила сет.

У другій партії боротьба вже була запеклішою. Обмін брейками та власними вдалими подачами спричинились до рівного рахунку на середину сету – 3:3. Та далі гра української тенісистки знову розлагодилася.

Канадка натомість узяла два гейми поспіль, дотиснувши Цуренко на подачі українки. Дев'ятий гейм був напруженим. Ветеранка відіграла в 20-річної Фернандес матч-пойнт, а потім двічі була близькою до брейка. Однак, вирішальний розіграш так і не взяла та поступилася представниці Канади.

Раніше Костюк стартувала з перемоги над Коччаретто в двох сетах. Італійка взяла всього 5 геймів за дві партії. У наступному раунді українська тенісистка змушена зустрітися з росіянкою Потаповою.

До слова, напередодні Федерація тенісу України відреагувала на звинувачення НОК у змаганні з представниками РФ і Білорусі.

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