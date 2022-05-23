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Цуренко вылетела от первой ракетки мира на старте "Ролан Гаррос"

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Париж, Понедельник 23 мая 2022 15:40
Цуренко вылетела от первой ракетки мира на старте "Ролан Гаррос" Фото: Леся Цуренко в поединке против Свентек (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Леся Цуренко, прошедшая три этапа квалификации Открытого чемпионата Франции, уступила Иге Свентек в первом раунде основной сетки турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Опытная украинская теннисистка не смогла навязать борьбу первой ракетке мира. Свентек справилась с сопротивлением Цуренко всего за 56 минут.

В стартовом сете 32-летняя украинка сумела взять два гейма (2:6). Первый она завоевала на своей подаче, а второй – на подаче польской теннисистки. Однако, Свентек взяла верх на трех своих подачах, а также взяла три подачи Цуренко.

Вторая партия прошла при полном доминировании первой ракетки планеты. Свентек одержала сухую победу (6:0), потратив на гейм всего 28 минут. В следующем раунде польская теннисистка может встретиться с еще одной украинкой – Даяной Ястремской, если та победит американку Элисон Риск.

Напомним, что украинец Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать чемпионский титул АПЛ.

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