Цуренко вылетела от первой ракетки мира на старте "Ролан Гаррос"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Опытная украинская теннисистка не смогла навязать борьбу первой ракетке мира. Свентек справилась с сопротивлением Цуренко всего за 56 минут.

В стартовом сете 32-летняя украинка сумела взять два гейма (2:6). Первый она завоевала на своей подаче, а второй – на подаче польской теннисистки. Однако, Свентек взяла верх на трех своих подачах, а также взяла три подачи Цуренко.

Вторая партия прошла при полном доминировании первой ракетки планеты. Свентек одержала сухую победу (6:0), потратив на гейм всего 28 минут. В следующем раунде польская теннисистка может встретиться с еще одной украинкой – Даяной Ястремской, если та победит американку Элисон Риск.