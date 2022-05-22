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"Манчестер Сити" с ассистом Зинченко оформил камбэк в АПЛ и завоевал чемпионский титул

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Англия, Воскресенье 22 мая 2022 20:25
"Манчестер Сити" с ассистом Зинченко оформил камбэк в АПЛ и завоевал чемпионский титул Фото: Илкай Гюндоган (слева) – главный герой "Манчестер Сити" (twitter.com/ManCity)
Автор: Антон Федорцив

Финальный тур английской Премьер-лиги ознаменовался волевой победой "Манчестер Сити" над "Астон Виллой" (3:2), позволившей оформить чемпионство. Приложился и украинец Александр Зинченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

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Команде Хосепа Гвардиолы для оформления титула достаточно было просто победить бирмингемцев. Тем не менее, задача усложнилась вялой игрой, а затем и пропущенным от Кэша голом перед перерывом.

Во втором тайме тренерский штаб "Манчестер Сити" бросил в бой Зинченко, Стерлинга и Гюндогана, которые стали джокерами "горожан". Правда, сначала подопечные Гвардиолы пропустили во второй раз. Это Коутиньо на 69-й минуте классным ударом удвоил преимущество "Виллы".

Но дальше на поле был только "Сити". "Горожане" оформили три мяча в течение 5 (!) минут: Гюндоган на дальней стойке головой замкнул навес Стерлинга, Родри роскошно положил под стойку после скидки Зинченко, а затем Гюндоган забил во второй раз – с нескольких метров завершил затяжную атаку манкунианцев.

В параллельном матче "Ливерпуль" тоже одержал нелегкую победу. "Вулверхэмптон" забил мерсисайдцам первым усилиями Нету, но во втором тайме сдался под давлением "красных". Но голов Мане, Салаха и Робертсона оказалось мало – "Ливерпуль" отстал от "Манчестер Сити" на 1 очко.

Для "горожан" этот чемпионский титул стал 8-м в истории. Ровно половину из них "Сити" завоевал под руководством Гвардиолы.

&quot;Манчестер Сити&quot; с ассистом Зинченко оформил камбэк в АПЛ и завоевал чемпионский титул

К слову, звездный форвард Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ вместо перехода в "Реал".

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