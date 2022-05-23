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Цуренко вилетіла від першої ракетки світу на старті "Ролан Гаррос"

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Париж, Понеділок 23 травня 2022 15:40
Цуренко вилетіла від першої ракетки світу на старті "Ролан Гаррос" Фото: Леся Цуренко в поєдинку проти Свьонтек (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко, яка пройшла три етапи кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції, поступилася Ігі Свьонтек у першому раунді основної сітки турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Досвідчена українська тенісистка не зуміла нав'язати боротьбу першій ракетці світу. Свьонтек впоралася з опором Цуренко всього за 56 хвилин.

У стартовому сеті 32-річна українка зуміла взяти два гейми (2:6). Перший вона виборола на своїй подачі, а другий – на подачі польської тенісистки. Однак, Свьонтек взяла гору на трьох своїх подачах, а також взяла три подачі Цуренко.

Друга партія ж минула при повному домінуванні першої ракетки планети. Свьонтек здобула суху перемогу (6:0), витративши на гейм усього 28 хвилин. У наступному раунді польська тенісистка може зустрітися зі ще однією українкою – Даяною Ястремською, якщо та переможе американку Елісон Ріск.

Нагадаємо, що українець Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути чемпіонський титул АПЛ.

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