Цуренко выбила россиянку в 1/8 финала турнира WTA в Словении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

WTA Slovenia Open, 1/8 финала

Александрова – Цуренко – 0:2 (5:7, 6:7)

Опытная украинка уверенно приступила к принципиальному поединку. Она начала с брейка, а потом взяла еще два гейма на своей подаче. Но неожиданно Александрова оправилась и оформила свои 2 брейка, вырвавшись вперед (5:3). Однако это была последняя радость россиянки в сете – Цуренко победила в четырех геймах подряд и закрыла партию.

Еще более ожесточенной оказалась борьба во втором сете. Украинская теннисистка повела 3:0, но немного расслабилась и позволила Александровой не только сравнять, но и оторваться в счете (5:3). Но Цуренко снова отыскала внутренние силы на камбэк, доведя борьбу до 6:6.

Наконец, выяснять победителя пришлось на тай-брейке. Сильнее оказалась украинка. Она таки сломала сопротивление российской теннисистки, реализовав после трех попыток матч-понйт (7:5). В четвертьфинале Цуренко встретится с победителем пары Мартинцова – Рыбакина.

В начале недели WTA обновила рейтинг теннисисток-профессионалок. Цуренко и еще 3 украинки сохранили места в топ-100, а беременная экс-первая ракетка Украины Свитолина покинула первую сотню классификации.