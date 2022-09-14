Цуренко вибила росіянку в 1/8 фіналу турніру WTA у Словенії
Перемогою над росіянкою Єкатєріною Александровою завершився матч у словенському Порторожі української тенісистки Лесі Цуренко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
WTA Slovenia Open, 1/8 фіналу
Александрова – Цуренко – 0:2 (5:7, 6:7)
Досвідчена українка впевнено розпочала принциповий двобій. Вона розпочала з брейку, а потім взяла ще два гейми на своїй подачі. Та несподівано Александрова оговталася і оформила свої 2 брейки, вирвавшись вперед (5:3). Однак це була остання радість росіянки в сеті – Цуренко перемогла в чотирох геймах поспіль і закрила партію.
Ще запеклішою виявилася боротьба в другому сеті. Українська тенісистка було повела 3:0, але трохи розслабилася і дозволила Александровій не тільки зрівняти, а й відірватися в рахунку (5:3). Та Цуренко знову спромоглася на камбек, довівши боротьбу до 6:6.
Зрештою, з'ясовувати переможця довелося на тай-брейку. Сильнішою виявилася українка. Вона таки зламала опір російської тенісистки, реалізувавши після трьох спроб матч-понйт (7:5). У чвертьфіналі Цуренко зустрінеться з переможцем пари Мартінцова – Рибакіна.
На початку тижня WTA оновила рейтинг тенісисток-професіоналок. Цуренко та ще 3 українки зберегли місця в топ-100, а вагітна екс-перша ракетка України Світоліна покинула першу сотню класифікації.
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