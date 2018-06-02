Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цуренко впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан Гаррос

НовостиСпорт    02.06.2018 - 14:17
Фото: Леся Цуренко
Фото: Леся Цуренко

Украинка одержала победу над Магдаленой Рыбариковой

Украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В третьем раунде престижного турнира Цуренко противостояла сеянная под 19 номером представительница Словакии Магдалена Рыбарикова. Отметим, предыдущая встреча между теннисистками на Уимблдоне в прошлом году завершилась поражением украинки.

Однако в этом матче Цуренко уверенно начала и взяла первый сет со счетом 6:2. Во втором сете Рыбарикова попыталась выровнять ситуацию, однако при счете 4:3 Цуренко взяла ее подачу. Впрочем, сразу на матч подать не удалось, но следующая подача Рыбариковой также осталась за украинской теннисисткой.

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в третьем круге Ролан Гаррос, проиграв 30-летней теннисистке из Румынии Михаэле Бузарнеску.

 

Козлова вылетела с Ролан Гаррос в следующем раунде после победы над Остапенко
Теги публикации: Франция, Теннис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top