Цуренко впервые в карьере пробилась в четвертый круг Ролан Гаррос

Украинка одержала победу над Магдаленой Рыбариковой

Украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В третьем раунде престижного турнира Цуренко противостояла сеянная под 19 номером представительница Словакии Магдалена Рыбарикова. Отметим, предыдущая встреча между теннисистками на Уимблдоне в прошлом году завершилась поражением украинки.

Однако в этом матче Цуренко уверенно начала и взяла первый сет со счетом 6:2. Во втором сете Рыбарикова попыталась выровнять ситуацию, однако при счете 4:3 Цуренко взяла ее подачу. Впрочем, сразу на матч подать не удалось, но следующая подача Рыбариковой также осталась за украинской теннисисткой.

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в третьем круге Ролан Гаррос, проиграв 30-летней теннисистке из Румынии Михаэле Бузарнеску.