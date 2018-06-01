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Свитолина вылетела в третьем раунде Ролан Гаррос

НовостиСпорт    01.06.2018 - 16:56
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/rolandgarros)
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/rolandgarros)

Первая ракетка Украины проиграла в двух сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в третьем круге Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), проиграв 30-летней теннисистке из Румынии Михаэле Бузарнеску.  Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч закончился со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час и 39 минут. 

Свитолина не сумела защитить добытые в прошлом сезоне очки и опустится в рейтинге WTA

Годом ранее украинка дошла до четвертьфинал, где уступила Симоне Халеп. 

Цуренко добыла путевку в третий раунд Ролан Гаррос Козлова вылетела с Ролан Гаррос в следующем раунде после победы над Остапенко
Теги публикации: Теннис, Элина Свитолина, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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