Свитолина вылетела в третьем раунде Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины проиграла в двух сетах
Первая ракетка Украины Элина Свитолина остановилась в третьем круге Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос), проиграв 30-летней теннисистке из Румынии Михаэле Бузарнеску. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Матч закончился со счетом 3:6, 5:7. Теннисистки провели на корте 1 час и 39 минут.
Mihaela Buzarnescu blows by Svitolina, 6-3, 7-5, in @rolandgarros upset --> https://t.co/IuvzEcEQnD pic.twitter.com/gImk7Y4ywD— WTA (@WTA) June 1, 2018
Свитолина не сумела защитить добытые в прошлом сезоне очки и опустится в рейтинге WTA
Годом ранее украинка дошла до четвертьфинал, где уступила Симоне Халеп.