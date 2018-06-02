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Цуренко вперше в кар'єрі пробилася до четвертого кола "Ролан Гаррос"

НовиниСпорт    02.06.2018 - 14:17
Фото: Леся Цуренко
Фото: Леся Цуренко

Українка здобула перемогу над Магдаленою Рибаріковою

Українська тенісистка Леся Цуренко вперше в кар'єрі вийшла до четвертого кола Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У третьому раунді престижного турніру Цуренко протистояла сіяна під 19 номером представниця Словаччини Магдалена Рибарікова. Відзначимо, попередня зустріч між тенісистками на Вімблдоні минулого року завершилася поразкою українки.

Однак у цьому матчі Цуренко впевнено почала і взяла перший сет з рахунком 6:2. У другому сеті Рибарікова спробувала вирівняти ситуацію, однак за рахунку 4:3 Цуренко взяла її подачу. Втім, відразу на матч подати не вдалося, але наступна подача Рибарікової також залишилася за українською тенісисткою.

Нагадаємо, раніше перша ракетка України Еліна Світоліна зупинилася в третьому колі Ролан Гаррос, програвши 30-річної тенісистці з Румунії Михаелі Бузарнеску.

 

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Теги публікації: Франція, Теннис  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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