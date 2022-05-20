Цуренко впервые за 3 года пробилась в основную сетку "Ролан Гаррос"

Украинка Леся Цуренко стала победительницей квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. В финале она одолела японку Юки Наито.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Цуренко одолела оппонентку в трех сетах. Теперь она присоединится к еще трем соотечественницам – Ангелине Калининой, Марте Костюк и Даяне Ястремской, которые начнут турнир с первого основного раунда.
В первом сете против Наито Цуренко уступили довольно легко (2:6). Ключевой же стала вторая партия. Она длилась более часа и завершилась победой украинки на тай-брейке – 7:6 (7:0). Уже третий сет стал легкой прогулкой для Цуренко – 6:2.
Открытый чемпионат Франции стартует 22 мая и продлится до 5 июня. Победительница турнира заработает 2,2 млн евро призовых.
Напомним, что первая ракетка Украины Свитолина пропустит "Ролан Гаррос" из-за беременности.
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