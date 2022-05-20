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Цуренко вперше за 3 роки пробилася в основну сітку "Ролан Гаррос"

Фото: Леся Цуренко (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко стала переможницею кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. У фіналі вона здолала японку Юкі Наїто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Цуренко здолала опонентку в трьох сетах і вперше з 2019 року пробилася в перелік учасниць "Ролан Гаррос". Тепер вона приєднається до ще трьох співвітчизниць – Ангеліни Калініної, Марти Костюк і Даяни Ястремської, які розпочнуть турнір із першого основного раунду.

У першому сеті проти Наїто Цуренко поступилися доволі легко (2:6). Ключовою ж стала друга партія. Вона тривала понад годину та завершилася перемогою українки на тай-брейку – 7:6 (7:0). Натомість уже третій сет став легкою прогулянкою для Цуренко – 6:2.

Відкритий чемпіонат Франції візьме старт 22 травня і триватиме до 5 червня. Переможниця турніру заробить 2,2 млн євро призових.

Нагадаємо, що перша ракетка України Світоліна пропустить "Ролан Гаррос" через вагітність.

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