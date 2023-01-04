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Цуренко вийшла в 1/4 фіналу в Канберрі, Снігур зачохлила ракетку

Фото: Леся Цуренко пробилася в чвертьфінал турніру в Австралії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Леся Цуренко та Дарія Снігур по-різному провели другий раунд турніру в австралійській столиці. Перша здолала Нігіну Абдураїмову, друга – поступилася Астрі Шармі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

W60 Canberra, 1/16 фіналу

Абдураїмова – Цуренко – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6)

Снігур – Шарма – 0:2 (2:6, 2:6)

Досвідчена українка провела виснажливий перший сет проти представниці Узбекистану. Цуренко та Абдураїмова розпочали з обміну брейками, а потім уродженка Рівненщини взяла ще дві подачі суперниці та впевнено повела (5:2). Однак, розвинути успіх не змогла і програла партію на тай-брейку за 70 хвилин.

А ось у другому сеті справи пішли за сценарієм Цуренко. Вона знову оформила два брейки та повела 4:0. Зрештою, цього разу українська тенісистка дозволила Абдураїмовій виграти всього два гейми та зрівняла рахунок за партіями.

Вирішальний сет знову став конкурентним. Спершу опонентки зосередилися на своїх подачах. Далі – розпочалися гойдалки з обміном брейками. Міцнішими виявилися нерви 33-річної українки. Цуренко перетворила брейк-пойнт у матч-пойнт у десятому геймі (6:4).

У чвертьфіналі представниця України зустрінеться з п'ятою сіяною на турнірі Евою Ліс із Німеччини. Матч запланований на 5 січня. Тим часом співвітчизниця Цуренко фактично не змогла нічого протиставити господарці кортів. Снігур взяла всього чотири гейми в двох партіях із Шармою і заслужено припинила виступи в Канберрі.

До слова, українка Костюк пробилася в чвертьфінал турніру WTA 500 в Аделаїді.

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