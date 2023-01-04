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Цуренко вышла в 1/4 финала в Канберре, Снигур зачехлила ракетку

Фото: Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Австралии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Дарья Снигур по-разному провели второй раунд турнира в австралийской столице. Первая одолела Нигину Абдураимову, вторая – уступила Астри Шарме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

W60 Canberra, 1/16 финала

Абдураимова – Цуренко – 1:2 (7:6, 2:6, 4:6)

Снигур – Шарма – 0:2 (2:6, 2:6)

Опытная украинка провела изнурительный первый сет против представительницы Узбекистана. Цуренко и Абдураимова начали с обмена брейками, а затем уроженка Ровенщины взяла еще две подачи соперницы и уверенно повела (5:2). Однако развить успех не смогла и проиграла партию на тай-брейке за 70 минут.

А вот во втором сете дела пошли по сценарию Цуренко. Она снова оформила два брейка и повела 4:0. Наконец, на этот раз украинская теннисистка позволила Абдураимовой выиграть всего два гейма и сравняла счет за партиями.

Решающий сет снова стал конкурентным. Сначала оппоненты сосредоточились на своих подачах. Далее – начались качели с обменом брейками. Сильнее оказались нервы 33-летней украинки. Цуренко превратила брейк-пойнт в матч-пойнт в десятом гейме (6:4).

В четвертьфинале представительница Украины встретится с пятой сеяной на турнире Эвой Лис из Германии. Матч запланирован на 5 января. Между тем, соотечественница Цуренко фактически не смогла ничего противопоставить хозяйке кортов. Снегирь взяла всего четыре гейма в двух партиях с Шармой и заслуженно прекратила выступления в Канберре.

К слову, украинка Костюк пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде.

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