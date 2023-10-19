Цуренко вийшла в 1/4 фіналу Jasmin Open задля помсти за іншу українку

Jasmin Open Monastir, 2-й раунд, жінки

Цуренко – Лю – 2:0 (6:1, 7:5)

Досвідчена українка в двох сетах переграла американку Лю. Розпочали суперниці з обміну очками на власних подачах. Та далі третя ракетка України повністю захопила ініціативу. Вона виграла 5 геймів поспіль, зокрема оформила три брейки, та закрила партію за 32 хвилини.

Конкурентнішим видався другий сет. Темп задала Лю, яка з брейком швидко повела 2:0. Утім, здаватися в плани Цуренко не входило. Вона швидко вирівняла становище та дала старт грі нервів із американською тенісисткою.

Опонентки йшли нога в ногу аж до завершення партії. Здавалося, що тай-брейк буде неминучим. Проте, за рахунку 6:5 на власну користь 34-річна українка зуміла схилити шальки терезів на свій бік. Вона дотиснула Лю на її подачі та з першої спроби реалізувала матчбол.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з Нурією Паррісас-Діас. Вона в рамках 1/8 фіналу вибила Катаріну Завацьку. Помститися за співвітчизницю сьогоднішня тріумфаторка зможе 20 жовтня.