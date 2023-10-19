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Цуренко вийшла в 1/4 фіналу Jasmin Open задля помсти за іншу українку

Монастір, Четвер 19 жовтня 2023 22:39
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Цуренко вийшла в 1/4 фіналу Jasmin Open задля помсти за іншу українку Фото: Леся Цуренко здолала два раунди в Монастірі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко здолала друге коло змагань у туніському Монастірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Jasmin Open Monastir, 2-й раунд, жінки

Цуренко – Лю – 2:0 (6:1, 7:5)

Досвідчена українка в двох сетах переграла американку Лю. Розпочали суперниці з обміну очками на власних подачах. Та далі третя ракетка України повністю захопила ініціативу. Вона виграла 5 геймів поспіль, зокрема оформила три брейки, та закрила партію за 32 хвилини.

Конкурентнішим видався другий сет. Темп задала Лю, яка з брейком швидко повела 2:0. Утім, здаватися в плани Цуренко не входило. Вона швидко вирівняла становище та дала старт грі нервів із американською тенісисткою.

Опонентки йшли нога в ногу аж до завершення партії. Здавалося, що тай-брейк буде неминучим. Проте, за рахунку 6:5 на власну користь 34-річна українка зуміла схилити шальки терезів на свій бік. Вона дотиснула Лю на її подачі та з першої спроби реалізувала матчбол.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з Нурією Паррісас-Діас. Вона в рамках 1/8 фіналу вибила Катаріну Завацьку. Помститися за співвітчизницю сьогоднішня тріумфаторка зможе 20 жовтня.

До слова, українка Стародубцева оновила персональний рекорд у рейтингу WTA.

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