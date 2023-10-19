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Цуренко вышла в 1/4 финала Jasmin Open для мести за другую украинку

Монастырь, Четверг 19 октября 2023 22:39
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Цуренко вышла в 1/4 финала Jasmin Open для мести за другую украинку Фото: Леся Цуренко одолела два раунда в Монастире (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела второй круг соревнований в тунисском Монастире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Jasmin Open Monastir, 2-й раунд, женщины

Цуренко – Лю – 2:0 (6:1, 7:5)

Опытная украинка в двух сетах обыграла американку Лю. Начали соперницы с обмена очками на собственных подачах. Но дальше третья ракетка Украины полностью захватила инициативу. Она выиграла 5 геймов подряд, в том числе оформила три брейка, и закрыла партию за 32 минуты.

Более конкурентным оказался второй сет. Темп задала Лю, которая с брейком быстро повела 2:0. Впрочем, сдаваться в планы Цуренко не входило. Она быстро выровняла положение и дала старт игре нервов с американской теннисисткой.

Оппонентки шли нога в ногу до завершения партии. Казалось, что тай-брейк будет неизбежен. Однако при счете 6:5 в свою пользу 34-летняя украинка сумела склонить чашу весов на свою сторону. Она дожала Лю на ее подаче и с первой попытки реализовала матчбол.

В следующем круге Цуренко встретится с Нурией Паррисас-Диас. Она в рамках 1/8 финала выбила Катарину Завацкую. Отомстить за соотечественницу сегодняшняя триумфаторша сможет 20 октября.

К слову, украинка Стародубцева обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

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