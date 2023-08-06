Цуренко виграла кваліфікацію в Монреалі: в основній сітці буде четверо українок

2023 WTA Montreal, кваліфікація, фінал

Цуренко – Мандлік – 2:0 (6:4, 6:2)

Досвідчена українка в двох сетах розібралася з Елізабет Мандлік. Американка непогано розпочала, повівши з брейком 2:0. Утім, Цуренко швидко опанувала ситуацію і виграла чотири гейми поспіль у відповідь. Зав'язалася конкуренція, у якій сильнішою стала вітчизняна тенісистка.

У другій же партії Цуренко контролювала перебіг подій зі старту. Мандлік намагалася чинити опір. Вона виграла одну з подач українки, але натомість тричі поступилася на власних. Шанс завершити двобій Цуренко отримала у восьмому геймі.

І хоч перший матч-пойнт української тенісистки Мандлік відіграла, але з другої спроби представниця топ-50 рейтингу Жіночої тенісної асоціації дотиснула представницю США. Цуренко вчетверте виступить в основній сітці Canadian Open. Найкращий результат – чвертьфінал у 2015-му.

Отже, Цуренко приєдналася до трьох співвітчизниць в першому раунді Монреаля. За рейтингом туди потрапили Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Дві останні зіграють проти американки Стівенс і китаянки Чжен відповідно.