Цуренко выиграла квалификацию в Монреале: в основной сетке будет четверо украинок

2023 WTA Montreal, квалификация, финал

Цуренко – Мандлик – 2:0 (6:4, 6:2)

Опытная украинка в двух сетах разобралась с Элизабет Мандлик. Американка неплохо начала, поведя с брейком 2:0. Впрочем, Цуренко быстро овладела ситуацией и выиграла четыре гейма подряд в ответ. Завязалась конкуренция, в которой сильнее стала отечественная теннисистка.

Во второй же партии Цуренко контролировала ход событий со старта. Мандлик пыталась сопротивляться. Она выиграла одну из подач украинки, но трижды уступила на собственных. Шанс завершить поединок Цуренко получила в восьмом гейме.

И хотя первый матч-пойнт украинской теннисистки Мандлик отыграла, но со второй попытки представительница топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации дожала представительницу США. Цуренко в четвертый раз выступит в основной сетке Canadian Open. Лучший результат – четвертьфинал в 2015 году.

Итак, Цуренко присоединилась к трем соотечественницам в первом раунде Монреаля. По рейтингу туда попали Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Две последние сыграют против американки Стивенс и китаянки Чжэн соответственно.