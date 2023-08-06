RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цуренко выиграла квалификацию в Монреале: в основной сетке будет четверо украинок

Фото: Леся Цуренко выступит в 1/32 финала Canadian Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка пополнила список участниц первого раунда престижного турнира в Канаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

2023 WTA Montreal, квалификация, финал

Цуренко – Мандлик – 2:0 (6:4, 6:2)

Опытная украинка в двух сетах разобралась с Элизабет Мандлик. Американка неплохо начала, поведя с брейком 2:0. Впрочем, Цуренко быстро овладела ситуацией и выиграла четыре гейма подряд в ответ. Завязалась конкуренция, в которой сильнее стала отечественная теннисистка.

Во второй же партии Цуренко контролировала ход событий со старта. Мандлик пыталась сопротивляться. Она выиграла одну из подач украинки, но трижды уступила на собственных. Шанс завершить поединок Цуренко получила в восьмом гейме.

И хотя первый матч-пойнт украинской теннисистки Мандлик отыграла, но со второй попытки представительница топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации дожала представительницу США. Цуренко в четвертый раз выступит в основной сетке Canadian Open. Лучший результат – четвертьфинал в 2015 году.

Итак, Цуренко присоединилась к трем соотечественницам в первом раунде Монреаля. По рейтингу туда попали Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Две последние сыграют против американки Стивенс и китаянки Чжэн соответственно.

К слову, ранее Снигур и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис