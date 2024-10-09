Цуренко на відмові вилетіла з турніру в Китаї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Wuhan Open, 2-й раунд

Лінетт – Цуренко – 0:0 (5:2, відмова)

Спортсменки провели на корті всього 31 хвилину. Цього не вистачило навіть для повного сету. Цуренко встигла зіграти 7 повних геймів, а на початку восьмого відмовилася від боротьби. Перед цим вона викликала на корт фізіотерапевта.

На момент відмови українка "горіла" 2:5. Спершу Цуренко трималася поруч зі суперницею. Однак, у шостому геймі Лінетт оформила брейк і здобула стратегічну перевагу в рахунку. Представниця України знялася з матчу через проблеми зі здоров'ям на власній подачі.

На Wuhan Open-2024 Цуренко здолала трьох опоненток. У кваліфікації турніру вона вибила чешку Лінду Фрухвіртову та російську тенісистку Еріку Андрєєву. У першому ж основному колі досвідчена спортсменка розібралася з британкою Кеті Бултер.

Що відомо про Wuhan Open

"Тисячник" Жіночої тенісної асоціації з 10-річною історією. У першому розіграші змагань тріумфувала чеська тенісистка Петра Квітова.

Цьогорічний турнір – сьомий. У 2020-2023 рр. титул не розігрували через пандемію COVID-19, епіцентром якої став Ухань. Найтитулованіші тенісистки на Wuhan Open – білоруска Аріна Сабаленко й та ж Квітова (по 2 трофеї). Також тут перемагали американка Вінус Вільямс та французька тенісистка Каролін Гарсія.

Честь України в Піднебесній продовжить захищати Марта Костюк. Раніше з турніру вилетіли Даяна Ястремська (1-й раунд) і Юлія Стародубцева (фінал кваліфікації).