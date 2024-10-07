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Злет Стародубцевої, лідерство Костюк: де українки в свіжому рейтингу топ-тенісисток

Київ, Понеділок 07 жовтня 2024 10:14
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Злет Стародубцевої, лідерство Костюк: де українки в свіжому рейтингу топ-тенісисток Фото: Юлія Стародубцева ввірвалася до топ-100 світового тенісу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська спортсменка Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі потрапила до першої сотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Першою ракеткою України залишається Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Національна лідерка досягла мінімальну прогресу в межах топ-20. Вона набрала 2383 залікових бали та піднялася на 17-те місце.

Далі за Костюк розташувалися Еліна Світоліна (23-тя позиція), Даяна Ястремська (36-та) й Ангеліна Калініна (49-та). До того ж, перша пішла вгору на три щаблі, попри дострокове завершення сезону. Натомість грандіозний прорив оформила Юлія Стародубцева, яка злетіла на 36 (!) позицій.

Тепер сенсаційна чвертьфіналістка China Open опинилася на 79-му місці в рейтингу WTA. Отже, встановила новий персональний рекорд у професіональній кар'єрі. Тим часом Леся Цуренко впритул підійшла до вильоту з першої сотні. Досвідчена тенісистка втратила 8 позицій та наразі йде 96-ю.

Першою ракеткою планети залишається Іга Свьонтек. Утім, лідерство польки перестало бути беззаперечним. Пропуск нею низки турнірів спричинвся до скорочення переваги над Аріною Сабаленко з Білорусі до 1000 з хвостиком пунктів. На третій позиції залишилася американка Джессіка Пегула.

Злет Стародубцевої, лідерство Костюк: де українки в свіжому рейтингу топ-тенісисток

До слова, раніше розібрали прогрес Стародубцевої в сезоні-2024.

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Марта Костюк Теніс Даяна Ястремська Еліна Світоліна
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