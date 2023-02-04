Цуренко на відмові суперниці пробилася у фінал Thailand Open

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до фіналу турніру в тайському Хуахіні за результатами матчу 1/2 фіналу проти Б'янки Андреєску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Thailand Open, 1/2 фіналу, жінки

Андреєску – Цуренко – 0:1, відмова (5:7, 0:4)

Розпочали суперниці з подвійного обміну брейками. Та поступово румунка з паспортом Канади захопила ініціативу. Зі ще одним узятим на подачі Цуренко пунктом вона навіть створила гандикап (5:3), але втримати перевагу не змогла.

Українка спершу вирівняла становище завдяки своєму брейку. Далі холоднокровно вийшла вперед. А на десерт закрила сет на подачі суперниці. Та ще й оформила вирішальний гейм "під нуль".

Старт другої партії став бенефісом Цуренко. З брейком досвідена українська тенісистка повела 3:0. Щоправда, в Андреєску виникли проблеми зі здоров'ям. Канадка навіть взяла медичний тайм-аут, після якого програла ще один гейм і відмовилася від подальшої боротьби.

У фіналі Цуренко зустрінеться з китаянкою Лінь Чжу. Матч відбудеться 5 лютого. Для 33-річної українки цей вирішальний поєдинок стане першим із 2019 року.