Цуренко на отказе соперницы пробилась в финал Thailand Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира в тайском Хуахине по результатам матча 1/2 финала против Бьянки Андрееску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Thailand Open, 1/2 финала, женщины

Андрееску – Цуренко – 0:1, отказ (5:7, 0:4)

Начали соперницы с двойного обмена брейками. Но постепенно румынка с паспортом Канады захватила инициативу. С еще одним взятым на подаче Цуренко пунктом она даже создала гандикап (5:3), но удержать преимущество не смогла.

Украинка сначала выровняла положение благодаря своему брейку. Дальше хладнокровно вышла вперед. А на десерт закрыла сет на подаче соперницы. Да еще и оформила решающий гейм "под ноль".

Старт второй партии стал бенефисом Цуренко. С брейком опытная украинская теннисистка повела 3:0. Правда, у Андрееску возникли проблемы со здоровьем. Канадка даже взяла медицинский тайм-аут, после которого проиграла еще один гейм и отказалась от дальнейшей борьбы.

В финале Цуренко встретится с китаянкой Линь Чжу. Матч состоится 5 февраля. Для 33-летней украинки этот решающий поединок станет первым с 2019 года.