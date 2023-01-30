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Перша ракетка України оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

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Київ, Понеділок 30 січня 2023 10:47
Перша ракетка України оновила особистий рекорд у рейтингу WTA Фото: Ангеліна Калініна вдало розпочала 2023 рік (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Непогані виступи на Australian Open-2023 дозволили Ангеліні Калініній та іншим українкам покращити позиції в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

До першої сотні класифікації потрапили три вітчизняні тенісистки. Ще три українки розташувалися у другій сотні рейтингу.

Статус найсильнішої українки зберегла Калініна. Більше того, 25-річна уродженка Нової Каховки піднялася вгору на 8 сходинок. Тепер вона посідає 31-ше місце в світовому рейтингу. Покращили позиції також Марта Костюк (60-та сходинка, +1) та Катерина Байндль (84-та, +11).

Для Калініної актуальний рейтинг – найкращий у кар'єрі. На Відкритому чемпіонаті Австралії вона вперше пробилася до 3-го коло турнірів "Великого шолома". Національним рекордом натомість залишається третя позиція Еліни Світоліної восени 2017-го.

Беззаперечним лідером класифікації WTA залишається Іга Свьонтек. Полька, попри ранній виліт із Australian Open, упевнено втримує першу сходинку. У її активі 10485 очок. На друге місця піднялася Аріна Сабаленка з Білорусі (6100 пунктів), а третя – туніска Онс Жабер (5210).

Перша ракетка України оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

До слова, на вихідних білоруска Сабаленка вперше в кар'єрі виграла турнір "Великого шолома".

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