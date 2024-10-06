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Цуренко вибила росіянку на шляху в основу Wuhan Open, Стародубцева вилетіла від угорки

Ухань, Неділя 06 жовтня 2024 10:59
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Цуренко вибила росіянку на шляху в основу Wuhan Open, Стародубцева вилетіла від угорки Фото: Леся Цуренко продовжить боротьбу за трофей (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Леся Цуренко та Юлія Стародубцева по-різному провели кваліфікаційні фінали перед основним раундом престижних змагань в китайському Ухані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Wuhan Open, кваліфікація, фінал

Е. Андрєєва – Цуренко – 0:2 (6:7, 5:7)

Стародубцева – Бондар – 0:2 (6:7, 4:6)

У першому сеті протистояння з російською тенісисткою без прапора Ерікою Андрєєвою Цуренко "горіла" 0:3. Утім, досвідчена українка зібралася, вирівняла становище та перевела партію у тай-брейк. Там вона вже домінувала, доволі швидко зламавши опір суперниці (7:3).

На цьому багажі Цуренко вдало розпочала другий сет, повівши з брейком 2:0. Проте, Андрєєва швидко відповіла зворотним і якийсь час діяла на рівних. Здавалося, що й цього разу не обійтися без тай-брейку. Однак, у дванадцятому геймі українська тенісистка з другої спроби оформила матчбол на подачі росіянки.

Натомість Стародубцева зазнала поразки від Анни Бондар. Угорка спробувала піти у відрив фактично в дебюті (3:1). Та українка вчасно зреагувала та з брейком у відповідь вирівняла становище. Далі зі ще одним обміном очками на чужих подачах дійшло до тай-брейку, де гору взяла Бондар.

Другий сет пішов за схожим сценарієм. Двічі на брейки суперниці Стародубцева відповіла зворотними. Та в найвідповідальніший момент, за рахунку 4:5, українська тенісистка провалила власну подачу та віддала Бондар путівку в перше коло змагань.

Отже, Цуренко збільшила представництво України в основній сітці Wuhan Open до двох. Разом із нею у першому раунді змагатиметься Марта Костюк. Суперниця Цуренко визначиться згодом, а от перша національна ракетка протистоятиме вірменці з російським минулим Еліні Аванесян.

До слова, раніше розібрали прогрес Стародубцевої в сезоні-2024.

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