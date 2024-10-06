Цуренко выбила россиянку по пути в основу Wuhan Open, Стародубцева вылетела от венгерки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Wuhan Open, квалификация, финал

Э. Андреева – Цуренко – 0:2 (6:7, 5:7)

Стародубцева – Бондар – 0:2 (6:7, 4:6)

В первом сете противостояния с российской теннисисткой без флага Эрикой Андреевой Цуренко "горела" 0:3. Впрочем, опытная украинка собралась, выровняла положение и перевела партию в тай-брейк. Там она уже доминировала, достаточно быстро сломив сопротивление соперницы (7:3).

На этом багаже Цуренко успешно начала второй сет, поведя с брейком 2:0. Тем не менее, Андреева быстро ответила обратным и некоторое время действовала на равных. Казалось, что и в этот раз не обойтись без тай-брейка. Однако в двенадцатом гейме украинская теннисистка со второй попытки оформила матчбол на подаче россиянки.

Зато Стародубцева потерпела поражение от Анны Бондар. Венгерка попыталась уйти в отрыв фактически в дебюте (3:1). Но украинка вовремя среагировала и с ответным брейком выровняла положение. Далее с еще одним обменом очками на чужих подачах дошло до тай-брейка, где взяла верх Бондар.

Второй сет пошел по схожему сценарию. Дважды на брейки соперницы Стародубцева ответила обратными. Но в самый ответственный момент, при счете 4:5, украинская теннисистка провалила собственную подачу и отдала Бондар путевку в первый круг соревнований.

Итак, Цуренко увеличила представительство Украины в основной сетке Wuhan Open до двух. Вместе с ней в первом раунде будет соревноваться Марта Костюк. Соперница Цуренко определится со временем, а вот первая национальная ракетка будет противостоять армянке с российским прошлым Элине Аванесян.