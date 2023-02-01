UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цуренко вибила росіянку на шляху в чвертьфінал турніру в Таїланді

Фото: Леся Цуренко вийшла в чвертьфінал Thailand Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко здолала Анну Калінскую в 1/8 фіналу змагань у тайському Хуахіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Thailand Open, 1/8 фіналу, жінки

Калінская – Цуренко – 1:2 (0:6, 7:6, 4:6)

Досвідчена українка ідеально провела стартовий сет. Цуренко виграла партію, не віддавши російській тенісистці жодного гейму. Чудовий відсоток першої подачі (71%) дозволив 33-річній уродженці Рівненщини закрити сет усього за 27 хвилин.

Калінская покращила гру в другій партії. Утім, Цуренко могла здобути перемогу і в ній. Українська тенісистка в середині сету з трьома брейками створила гандикап (4:2). Але втримати перевагу не змогла – справа дійшла до тай-брейку. Там росіянка зіграла впевненіше (7:3) та зрівняла рахунок за партіями.

Вирішальний сет минув за схожим сценарієм. Проте, цього разу Цуренко свій запас не розгубила. Після обміну брейками до середини сету вона опинилася попереду (4:3). Далі українка зосередилася на своїх подачах і зуміла з першої спроби реалізувати матч-пойнт.

Суперниця Цуренко в 1/4 фіналу визначиться у четвер. 33-річна українська тенісистка зустрінеться або зі співвітчизницею Даяною Ястремською, або з німкенею Татьяною Марією. Ще одна українка – Марта Костюк – побореться за путівку в чвертьфінал із японкою Хібіно.

До слова, українка Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу тенісисток-професіоналок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис