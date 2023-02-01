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Цуренко выбила россиянку по пути в четвертьфинал турнира в Таиланде

Фото: Леся Цуренко вышла в четвертьфинал Thailand Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела Анну Калинскую в 1/8 финала соревнований в тайском Хуахине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Thailand Open, 1/8 финала, женщины

Калинская – Цуренко – 1:2 (0:6, 7:6, 4:6)

Опытная украинка отлично сыграл дебютный сет. Цуренко выиграла партию, не отдав российской теннисистке ни одного гейма. Прекрасный процент первой подачи (71%) позволил 33-летней уроженке Ровненской области закрыть сет всего за 27 минут.

Калинская улучшила игру во второй партии. Впрочем, Цуренко могла и в ней победить. Украинская теннисистка в середине сета с тремя брейками создала гандикап (4:2). Но удержать преимущество не смогла – дело дошло до тай-брейка. Там россиянка сыграла увереннее (7:3) и сравняла счет по партиям.

Решающий сет прошел по схожему сценарию. Однако в этот раз Цуренко не растеряла свой запас. После обмена брейками к середине сета она вышла вперед (4:3). Далее украинка сосредоточилась на своей подаче и сумела реализовать матч-пойнт с первой попытки.

Соперница Цуренко в 1/4 финала определится в четверг. 33-летняя украинская теннисистка встретится либо с соотечественницей Даяной Ястремской, либо с немкой Татьяной Марией. Еще одна украинка – Марта Костюк – сразится за путевку в четвертьфинал с японкой Хибино.

К слову, украинка Калинина обновила личный рекорд в рейтинге теннисисток-профессионалок.

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Теннис