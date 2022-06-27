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Цуренко с уверенной победы стартовала на Уимблдоне-2022

Фото: Леся Цуренко (слева) (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Леся Цуренко в первом круге основной сетки Уимблдонского турнира обыграла британку Джоди Барредж в двух партиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Барредж – Цуренко – 0:2 (2:6, 3:6)

Опытная украинка справилась с британкой из второй сотни рейтинга за два сета. Правда, поединок затянулся из-за привычного британского дождя под занавес первой партии.

Цуренко в стартовом сете взяла уже вторую подачу соперницы и создала задел для спокойной "работы" над победой. После дождевой паузы украинская теннисистка еще раз взяла гейм на подаче Барредж и спокойно довела партию до победы.

Второй сет получился более ожесточенным. Соперницы шли ровно, пока Цуренко не оформила брейк при счете 3:3. Барредж попыталась навязать борьбу, но проиграла еще два гейма подряд и "переехала" в категорию зрителей турнира.

В следующем круге Цуренко может стать участницей первого украинского противостояния на Уимблдоне-2022. Там она встретится с победительницей пары соотечественницы Калининой и венгерки Бондар.

К слову, украинский тренер Ребров продолжит работу в Эмиратах.

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