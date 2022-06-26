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Ребров останется в Эмиратах минимум еще на год

Новина українською →
ОАЭ, Воскресенье 26 июня 2022 10:36
Ребров останется в Эмиратах минимум еще на год Фото: Сергей Ребров (facebook.com/alainfcae)
Автор: Антон Федорцив

Руководство эмиратского "Аль-Айна" воспользовалось возможностью продлить сотрудничество с украинским специалистом Сергеем Ребровым еще на один сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Боссы гранда ОАЭ активировали опцию автоматического продления контракта, подписанного по схеме 1+1. Украинец будет работать с командой до 30 июня 2023 года.

"Я очень рад продолжить работу с Аль-Айном, поскольку нашел действительно положительную и стимулирующую атмосферу. Благодарен профессионализму руководства и отличным возможностям этого прекрасного клуба с широкой базой фанатов, непрерывно поддерживающих команду", – прокомментировал событие Ребров.

Украинский тренер возглавил "Аль-Айн" в июне прошлого года. Под его руководством команда в дебютный сезон оформила дубль – выиграла чемпионат и Кубок ОАЭ. Реброва неоднократно связывали с возвращением в Украину, где он якобы должен был возглавить сборную, "Динамо" или даже "Шахтер".

Самостоятельную тренерскую карьеру специалист начал в "Динамо" в 2014 году. Во главе "бело-синих" Ребров дважды завоевал чемпионский титул, оформил 2 Кубка и Суперкубок Украины. Позже он трижды сделал чемпионом венгерский "Ференцварош" и вывел будапештцев в групповой этап Лиги чемпионов.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Сергей Ребров
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