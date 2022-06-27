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Цуренко з упевненої перемоги стартувала на Вімблдоні-2022

Фото: Леся Цуренко (ліворуч) (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українка Леся Цуренко в першому колі основної сітки Вімблдонського турніру переграла британку Джоді Барредж у двох партіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/64 фіналу

Барредж – Цуренко – 0:2 (2:6, 3:6)

Досвідчена українка впоралася з британкою із другої сотні рейтингу за два сети. Щоправда, поєдинок неабияк затягнувся через звичний британський дощ під завісу першої партії.

Цуренко в стартовому сеті взяла вже другу подачу суперниці та створила гандикап для спокійної "роботи" над перемогою. Після дощової паузи українська тенісистка ще раз узяла гейм на подачі Барредж і спокійно довела партію до перемоги.

Другий сет вийшов запеклішим. Суперниці йшли рівно, допоки Цуренко не оформила брейк за рахунку 3:3. Барредж спробувала нав'язати боротьбу, але програла ще два гейми поспіль і "переїхала" в категорію глядачів турніру.

У наступному колі Цуренко може стати учасницею першого українського протистояння на Вімблдоні-2022. Там вона зустрінеться із переможницею пари співвітчизниці Калініної та угорки Бондар.

До слова, український тренер Ребров продовжить роботу в Еміратах.

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