Цуренко уверенно выходит в финал турнира в Каире

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира ITF с призовым фондом 100 тыс. долларов, продолжающийся на кортах в Каире (Египет). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В полуфинальном поединке, который длился 86 минут, украинка переиграла первую ракетку турнира Аранчу Рус из Нидерландов - 7:5, 6:0.

Рус сейчас занимает 77-ю позицию в мировой классификации. Соперница Леси по финалу определится в противостоянии румынки Ирины-Камелии Бегу (3) и испанки Елены Большовой.

Напомним, в октябре сообщалось, что украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая на данный момент 73 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), досрочно завершила сезон. Накануне третья ракетка Украины снялась с турнира в Люксембурге, который пройдет на следующей неделе. На последних соревнованиях 30-летняя спортсменка не выступала из-за травмы локтя.