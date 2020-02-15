Цуренко впевнено виходить у фінал турніру в Каїрі

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла у фінал турніру ITF з призовим фондом 100 тис. доларів, що триває на кортах в Каїрі (Єгипет). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тенісний портал України.

У півфінальному поєдинку, який тривав 86 хвилин, українка переграла першу ракетку турніру Аранчу Рус з Нідерландів - 7: 5, 6: 0.

Рус зараз займає 77-у позицію в світовій класифікації. Суперниця Лесі по фіналу визначиться в протистоянні румунки Ірини-Камелії Біжу (3) і іспанки Олени Большової.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що українська тенісистка Леся Цуренко, яка займає на даний момент 73 позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), достроково завершила сезон. Напередодні третя ракетка України знялася з турніру в Люксембурзі, який пройде наступного тижня. На останніх змаганнях 30-річна спортсменка не виступала через травму ліктя.