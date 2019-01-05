Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Украинская теннисистка переиграла японку Наоми Осаку

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко стала первой финалисткой турнира в Брисбене (Австралия), который проходит в рамках серии Premier. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В полуфинале украинская теннисистка, занимающая 27 место в рейтинге WTA, в двух сетах переиграла японку Наоми Осаку (WTA 5).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

Ранее соперницы встречались в 2018 году на US Open, и победу одержала японская теннисистка.

В финале турнира в Брисбене Цуренко сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, WTA 34) - Каролина Плишкова (Чехия, WTA 8). Для украинки это будет дебютный финал серии Premier. Ранее Цуренко выиграла во всех 4 своих финалах категории International (2018-2017 - Акапулько, 2016 - Гуанжчоу, 2015 - Стамбул).

Напомним, действующая чемпионка соревнований Элина Свитолина не смогла защитить титул, програвшия в своем первом матче турнира белорусской теннисистке Александре Саснович.