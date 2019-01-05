Українська тенісистка переграла японку Наомі Осаку
Друга ракетка України Леся Цуренко стала першою фіналісткою турніру в Брісбені (Австралія), який проходить в рамках серії Premier. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
У півфіналі українська тенісистка, що займає 27 місце в рейтингу WTA, в двох сетах переграла японку Наомі Осаку (5).
Tsuper Tsurenko— WTA (@WTA) January 5, 2019
The is right at home @BrisbaneTennis --> https://t.co/NAs20lkj8V pic.twitter.com/oLBYnaTnEI
Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4. Тривалість матчу склала 1 година 6 хвилин.
Раніше суперниці зустрічалися в 2018 році на US Open, і перемогу здобула японська тенісистка.
Thoughts on a first Premier final, @LTsurenko?#BrisbaneTennis pic.twitter.com/KZo1HCPLTt— WTA (@WTA) January 5, 2019
У фіналі турніру в Брісбені Цуренко зіграє з переможницею матчу Донна Векич (Хорватія) - Кароліна Плішкова (Чехія). Для українки це буде дебютний фінал серії Premier. Раніше Цуренко виграла у всіх 4 своїх фіналах категорії International (2018-2017 - Акапулько, 2016 - Гуанжчоу, 2015 - Стамбул).
Нагадаємо, чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович.