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Цуренко стала першою фіналісткою турніру в Брісбені

Новини » Спорт    05.01.2019 - 11:11
Цуренко стала першою фіналісткою турніру в Брісбені
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка переграла японку Наомі Осаку

Друга ракетка України Леся Цуренко стала першою фіналісткою турніру в Брісбені (Австралія), який проходить в рамках серії Premier. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У півфіналі українська тенісистка, що займає 27 місце в рейтингу WTA, в двох сетах переграла японку Наомі Осаку (5). 

Матч завершився з рахунком 6:2, 6:4. Тривалість матчу склала 1 година 6 хвилин.

 

Раніше суперниці зустрічалися в 2018 році на US Open, і перемогу здобула японська тенісистка.

У фіналі турніру в Брісбені Цуренко зіграє з переможницею матчу Донна Векич (Хорватія) - Кароліна Плішкова (Чехія). Для українки це буде дебютний фінал серії Premier. Раніше Цуренко виграла у всіх 4 своїх фіналах категорії International (2018-2017 - Акапулько, 2016 - Гуанжчоу, 2015 - Стамбул).

Нагадаємо, чинна чемпіонка змагань Еліна Світоліна не змогла захистити титул, програвшия у своєму першому матчі турніру білоруській тенісистці Олександрі Саснович. 

Цуренко стартувала на турнірі в Брісбені з розгромної перемоги Жодній з українок не вдалося пройти кваліфікацію турніру в Брісбені
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