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Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Брисбене

Новости » Спорт    02.01.2019 - 15:39
Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Брисбене
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/usopen)

Украинка проиграла в первом же поединке

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в своем первом матче турнира в австралийском Брисбене, уступив во втором круге белорусской теннисистке Александре Саснович. Об этом сообщается на сайте WTA. 

Матч продолжался 1 час 48 минут и закончился со счетом 6:4, 0:6, 6:3. 

Таким образом, украинка не смогла защитить свой прошлогодний титул на Brisbane International и со следующей недели опустится на шестую строчку мирового рейтинга.

Ранее свои выступления на турнире закончили Даяна Ястремская, Марта Костюк и Екатерина Козлова, не сумев пройти квалификацию.

Единственной оставшейся украинкой в Брисбене является Леся Цуренко, которая в 1/8 финала победила австралийку Кимберли Биррелл и в следующем раунде сыграет с эстонкой Аннет Контавейт.

Цуренко стартовала на турнире в Брисбене с разгромной победы Ни одной из украинок не удалось пройти квалификацию турнира в Брисбене
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